Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

2 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

(İHA)

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'ya darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]