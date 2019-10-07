Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede

Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede

53 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

Tunceli, Dera, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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