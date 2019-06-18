Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de yer aldığı belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de yer aldığı belirlendi

1 saat önce

Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin
Bitlis'te 16 Haziran'da ölü ele geçirilen teröristin "turuncu kategoride" yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.
Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.
Öte yandan, Bitlis- Merkez ilc¸e Yenice ko¨yu¨ kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "S¸ehit J. Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Dinar, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de yer aldığı belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]