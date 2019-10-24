Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı kategoride aranıyordu
1 saat önce
MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
(İHA)
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