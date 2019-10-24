Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı kategoride aranıyordu
Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı kategoride aranıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı kategoride aranıyordu

1 saat önce

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı kategoride aranıyordu, System.String[]

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

(İHA)

Aydın, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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