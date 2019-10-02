Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı
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Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunu açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Eylül'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, " İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Evin Rızgar Amed' kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Diyarbakır, Eylül, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:39 Kaynak: DHA
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