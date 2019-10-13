"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu"
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. 109 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı" dedi.
(İHA)
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