Son Dakika Haberleri: Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu
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Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu

3 saat önce

MSB: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu."
(İHA)
Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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