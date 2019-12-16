Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza - Son Dakika

Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, marketlere sattığı etleri hijyen koşullarına uymadan taşıyan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.

Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza, System.String[]
ZONGULDAK'ta, marketlere sattığı etleri hijyen koşullarına uymadan taşıyan kapalı kasa kamyon sürücüsüne zabıta tarafından 320 lira para cezası kesildi.

Kent merkezinde bir kamyondan marketlere hijyen kurallarına uyulmadan et taşındığını gören bir vatandaş, zabıtaya haber verdi. Ekipler, kent merkezinde durdurdukları kamyonun kasasında inceleme yaptı. İncelemede, etlerin hijyen koşullarından yoksun taşındığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, konuyu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekip, Isparta'dan Zonguldak'a gelerek et dağıtımı yaptığı belirlenen araç sürücüsünün evrakının tam olduğunu belirledi.

GAZETECİLERİN INI ÇEKTİ

Kamyon sürücüsü İ.C.Y., ekiplerin yaptığı inceleme sırasında cep telefonunu çıkararak görüntü alan gazeteilerin fotoğrafını çekti. Evrakının tam olduğunu söyleyen İ.C.Y., "İyi çek iyi. Bende seni çekeyim. Evrakım tam benim. Sıkıntı olursa ben de senin fotoğrafını alırım" dedi.

Zabıta ekipleri, etlerin uygun koşullarda taşınmadığı gerekçesiyle İ.C.Y.'ye 320 lira ceza kesti. Kamyon sürücüsü daha sonra et yüklü kamyonuyla kent merkezinden ayrıldı.


- Zonguldak
Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı
Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
20:55 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
20:55 Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
20:53 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
20:53 Akşener Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-Detay - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]