Etli Ekmek Rekor Denemesinde Başarısız Olunca Ceza Olarak Bulaşık Yıkadı
1 saat önce
Etli ekmek rekor denemesinde başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadı Konya'da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme rekorunda başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadıKONYA - Konya'da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasında başarısız olarak 8 etliekmek yiyebildi.
Etli ekmek rekor denemesinde başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadı Konya
'da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme rekorunda başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadı
KONYA - Konya'da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasında başarısız olarak 8 etliekmek yiyebildi. Başarısız olan yarışmacı ceza olarak bulaşık yıkadı.
Konya'da bir sosyal medyada kanalı olan ve yarışma videoları çeken Serdar Bingöl
, 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışması yaptı. Yarışmaya iddiayı gerçekleştirmek üzere İbrahim Dayan isimli yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi hazır olduğunu söyleyen İbrahim Dayan kendisi için hazırlanan etliekmeklerden 5 tanesini 15 dakikada yedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan diğer etliekmekleri yemeye başlayan İbrahim Dayan, etliekmeklerden 22 dakikada 8 tanesini yiyebildi ve porsiyonların da büyük olduğunu söyleyerek pes etti. İbrahim Dayan daha sonra kendisi için belirlenen cezayı çekmek üzere restoranın bulaşık hanesine geçerek bulaşık yıkadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:29 Kaynak: İHA
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