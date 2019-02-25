Etli Nohutlu Mantı Çorbası Tarifi ??

Bugün Atölye'de öğlen yemeği olarak Burak'ın yaptığı hepimizin de çok sevdiği ve sizinle paylaşmak istediğim harika bir yemek tarifimiz var. Kıymalı, Bol mantılı ve nohutlu üzerine naneli yağ koyup bir de süzme yoğurt ekleyince değmeyin keyfinize.

Bugün Atölye'de öğlen yemeği olarak Burak'ın yaptığı hepimizin de çok sevdiği ve sizinle paylaşmak istediğim harika bir yemek tarifimiz var. Kıymalı, Bol mantılı ve nohutlu üzerine naneli yağ koyup bir de süzme yoğurt ekleyince değmeyin keyfinize.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı

Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok