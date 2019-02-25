Etli Nohutlu Mantı Çorbası Tarifi ??
14 dakika önce
Bugün Atölye'de öğlen yemeği olarak Burak'ın yaptığı hepimizin de çok sevdiği ve sizinle paylaşmak istediğim harika bir yemek tarifimiz var. Kıymalı, Bol mantılı ve nohutlu üzerine naneli yağ koyup bir de süzme yoğurt ekleyince değmeyin keyfinize.
Bugün Atölye'de öğlen yemeği olarak Burak'ın yaptığı hepimizin de çok sevdiği ve sizinle paylaşmak istediğim harika bir yemek tarifimiz var. Kıymalı, Bol mantılı ve nohutlu üzerine naneli yağ koyup bir de süzme yoğurt ekleyince değmeyin keyfinize.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:33 Kaynak: Youtube
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