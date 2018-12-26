Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı
55 dakika önce
–İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
– İtalya
'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etna'ya 2 kilometre uzaklığındaki Katanya
kentinde hissedilen depremde on kişinin yaralandığı ve yerel halkın geceyi arabalarında ya da dışarıda geçirdiği belirtildi. İki gün önce faaliyete geçen Etna yanardağından püsküren kül ve yoğun duman nedeniyle Katanya'da uçuşların ertelendiği duyurulmuştu. - N
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:23 Kaynak: DHA
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