Son Dakika Haberleri: Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı

Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı

55 dakika önce

–İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 10 Yaralı, System.String[]
İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 3: 19'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etna'ya 2 kilometre uzaklığındaki Katanya kentinde hissedilen depremde on kişinin yaralandığı ve yerel halkın geceyi arabalarında ya da dışarıda geçirdiği belirtildi. İki gün önce faaliyete geçen Etna yanardağından püsküren kül ve yoğun duman nedeniyle Katanya'da uçuşların ertelendiği duyurulmuştu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:23 Kaynak: DHA

İtalya, Dünya
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