Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları
19 dakika önce
Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki tsunamiye haftanın dikkat çeken videoları.
Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki tsunamiye haftanın dikkat çeken videoları
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:15 Kaynak: Youtube
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