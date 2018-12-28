Son Dakika Haberleri: Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları

Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları

19 dakika önce

Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki tsunamiye haftanın dikkat çeken videoları.

Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki tsunamiye haftanın dikkat çeken videoları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:15 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:34:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]