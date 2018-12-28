Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları
1 saat önce
Euronews hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.
Euronews
hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:34
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