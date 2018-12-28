Son Dakika Haberleri: Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları

Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları

1 saat önce

Euronews hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.

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Euronews hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:34 

Euronews, Dünya
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