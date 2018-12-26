Etna Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Meydana Gelen Depremde 10 Kişi Yaralandı
51 dakika önce
Etna Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen depremde 10 kişi yaralandı.
Etna Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen depremde 10 kişi yaralandı
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:01 Kaynak: Youtube
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