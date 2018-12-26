Son Dakika Haberleri: Etna Yanardağı Çevresinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 2 Yaralı

Etna Yanardağı Çevresinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 2 Yaralı

2 saat önce

İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etna Yanardağı Çevresinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 2 Yaralı, System.String[]
İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın bulunduğu Katanya ilinde yerel saatle 03.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yanardağın yakınlarında yaşayan halkı bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı.

Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı. - MİLANO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: İHA

Sicilya Adası, Katanya, İtalya, 3. Sayfa
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