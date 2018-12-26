Etna Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Meydana Gelen Depremde 10 Kişi Yaralandı
1 saat önce
İtalya'da Etna Yanardağı'nın aktif duruma geçmesinin ardından Sicilya'nın doğusunda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İtalya
'da Etna Yanardağı'nın aktif duruma geçmesinin ardından Sicilya'nın doğusunda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kişinin yaralandığı sarsıntıda çok sayıda bina zarar gördü
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:04
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