Son Dakika Haberleri: Etna Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Meydana Gelen Depremde 10 Kişi Yaralandı

Etna Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Meydana Gelen Depremde 10 Kişi Yaralandı

1 saat önce

İtalya'da Etna Yanardağı'nın aktif duruma geçmesinin ardından Sicilya'nın doğusunda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

">
İtalya'da Etna Yanardağı'nın aktif duruma geçmesinin ardından Sicilya'nın doğusunda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kişinin yaralandığı sarsıntıda çok sayıda bina zarar gördü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:04 

İtalya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taylandlı Bir Aile, Önceki Hayatlarında Sevgili Olduklarına İnandığı İkiz Çocuklarını Evlendirdi Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:27:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etna Yanardağı'nın Patlamasının Ardından Meydana Gelen Depremde 10 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]