Son Dakika Haberleri: Etna Yanardağı Yakınında Deprem: 2 Yaralı

Etna Yanardağı Yakınında Deprem: 2 Yaralı

52 dakika önce

İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı yakının 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı yakının 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın bulunduğu Katanya ilinde yerel saatle 03.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yanardağın yakınlarında yaşayan halkı bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Sicilya Adası, Katanya, İtalya, Güncel
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