Etnik Kimliğinizle Gurur Duyun"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bin yıldır bu topraklarda yaşayanların birlikte istiklal mücadelesi verdiğini ve hiç kimsenin bir diğerinin etnik kimliğine bakmadığını belirterek, "Kürt, Türk, Çerkez, Roman, Abaza mısın?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bin yıldır bu topraklarda yaşayanların birlikte istiklal mücadelesi verdiğini ve hiç kimsenin bir diğerinin etnik kimliğine bakmadığını belirterek, "Kürt, Türk, Çerkez, Roman, Abaza mısın? Bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Hiç de bundan dolayı aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun. Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun. Bu sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir." dedi.



Yıldırım, Güngören'deki bir otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Güngören'in tekstil üretimiyle İstanbul'dan yük aldığını söyledi.



İstanbul olmadan Türkiye'nin olamayacağını, bu kent olmadan ülkenin eksik kalacağını ifade ederek, "İstanbul, Türkiye'nin bir özetidir. İstanbul, her taraftan insanların toplandığı bir dünya şehridir. Hepimiz bir yerlerden gelerek hayatımızı burada sürdürüyoruz. Aşımızı, işimizi burada kazanıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini burada hazırlıyoruz. İstanbul, bizim ortak paydamız." şeklinde konuştu.



"Milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik"



Türkiye'yi büyütmek, kalkındırmak için 17 yıldır büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Sadece kalkınma için yollar, okullar, hastaneler, havalimanları, deniz limanları, internet hatları yapmakla uğraşmadık. Vesayet yönetimleriyle, darbe girişimleriyle de mücadele ede ede bugünlere geldik. Milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Bu tekerlek tümsekte kalmaz. Bu milleti kimse durduramaz. Cumhurbaşkanımızla yürüdüğümüz bu yolda en büyük desteği milletimizden alıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıyla beraber, ekonomi, kültür, sanat ve turizmle İstanbul'u gıpta edilen cazibe merkezi bir şehir haline getireceğiz. Eskiden filmlerde görüp imrendiğimiz şeylere bugün hepimiz ulaştık. Marmaray burada. Denizin 66 metre altından gidiyor. Suyun altından giden en derin tünel Amerika'da 44 metre. Marmaray 66 metre. Hemen yanında Avrasya Tüneli, 106 metre denizin dibinden gidiyor."



Bunun, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin hayata geçirdiği projelerden daha büyüklerini Türkiye'nin yapacak konuma geldiğine işaret ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bu gurur hepimizin. Dünyanın en büyük havalimanını biz yapıyoruz. Bittiğinde bu havalimanında doğrudan çalışacakların sayısı 225 bin. Erzincan'ın nüfusu kadar. Dolaylı çalışanlarla 500 bin kişi burada çalışacak. 2002 yılında Atatürk Havalimanında çalışan sayısı 10 binin altındaydı. Havacılıkta listeye giremeyen Türkiye, bugün dünyadan en fazla uçuş noktası olan bir dünya markası Türk Hava Yollarına sahip. Türk Hava Yolları 317 noktada bayrağımızı dalgalandırıyor. Bunu ancak büyük ülkeler yapabilir. Türkiye'ye yakışan budur. Bu noktaya 15 yıl içinde geldik." ifadelerini kullandı.



"AK Parti'de bayrağı veren de alan da koşuyor"



AK Parti'de bayrak değişiminin atletizmdeki bayrak değişimine benzemediğini aktaran Yıldırım, "AK Parti'de bayrağı veren de bayrağı alan da koşuyor. Bayrak elden gidince ağlamak yok. 16 yıl boyunca ülkemize hizmet ettik.11 yaşında bu şehre geldim. Borcumuzu ödeme zamanı gelmiştir. Zaten ödedik. Daha fazlasını ödemek için huzurunuzdayım. Güngören önemli bir ilçemiz. Yüz ölçümü olarak küçük, ama kente katkısı büyük. Bütün ilçelerin olduğu gibi Güngören'in de sorunları var. 'Bugün, çöpler toplanmıyor, su akmıyor' diyen var mı? Bunlar bitti. Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. İnsanlar var oldukça sorunlar da olacak. Sorunların cinsi, şekli ve boyut değişiyor. Derler ki, 'Sorunu olmayanlar deliler ve ölülerdir.' Aslında onların da sorunları var ama dünyalarına giremiyoruz. Sorunlar olacak, sorunları çözecek irade ve kadrolar da olacak. O kadrolar şimdi sizlerle beraberler." diye konuştu.



- "Farklılıklar bizim zenginliğimizdir"



Bu topraklarda yaşayanların bin yıldır birliktelik için ahdettiklerini ve beraber yaşadıklarını söyleyen Yıldırım, "İstiklal mücadelesi vermişiz. Bütün bunları yaparken hiçbirimiz diğerinin kimliğine bakmamış. Kürt, Türk, Çerkez, Roman, Abaza mısın? Bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Hiç de bundan dolayı aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun. Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun. Laz iseniz Lazlığınızla gurur duyun. Çerkez iseniz Çerkezliğinizle gurur duyun. Arap iseniz Araplığınızla gurur duyun. Bunlar sizin fıtratınızdan gelen özelliğiniz. Ama şunu unutmayın. Hepimiz, hangi etnik gruba sahip olursak olalım. Bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımız, toprağımız, devletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir, Türk Milletidir. Bu ilkeler etrafında birleşmek kaydıyla her türlü farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Olaya böyle bakıyoruz. Başından beri böyle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "PKK'nın 'Kürt' diye bir derdi yok"



Ancak terör örgütleriyle bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyen, kardeşleri birbirine düşürmek isteyenlerin bir kenara konulması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Onlarla bölge insanlarını karıştırmamamız lazım. Siz PKK'nın Kürtler diye bir derdi olduğunu zannediyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük baş belası PKK'dır. Bunu biliyoruz. Kalkınmamızı geciktirdiler. Oralara hizmet gitmesini önlediler. Terör olayları dolayısıyla o bölgelerde güvenlik sorunu oluşturdular. Bunlarla işlerin yapılmasını geciktirdiler. Yüksekova Havaalanı üç yıl gecikti. 99 defa havaalanı şantiyesini bastılar. Makineleri yaktılar. Çalışanları kaçırdılar. Kim zarar gördü bundan? Orada yaşayan vatandaşlarımız zarar gördü. Onların refahını geciktirdiler. 'Efendim işte Türklere ayrımcılık yapılıyor'. Yok böyle bir şey. Bu terör örgütünün propagandasıdır. Bu ülke, millet ve bu devletin geleceği için canla başla çalışan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Bu kadar açık konuşuyorum. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğunu, pek çok projesi bulunduğunu detaylarıyla anlatan Yıldırım, "İstanbul evimiz, geleceğimizdir. Seçimi, İstanbul seçimi olarak değerlendirmenizi istiyorum. İstanbul'u, Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadrolar karşınızda. Adım Binali, yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım." diyerek sözlerini tamamladı.



Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı toplantıda Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir ve AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş da birer kısa konuşma yaptı.



Toplantı, Yıldırım'a günün anısına hediye takdim edilmesiyle sone erdi. Ardından Binali Yıldırım, Güngören AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP Güngören İlçe Başkanlığını basına kapalı ziyaret ettikten sonra Menderes Caddesindeki esnafı dolaştı ve sorunlarını dinledi.

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