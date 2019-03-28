Etnografya Müzesi'nde "Waldrof Bez Bebek Atölyesi"

Banu Kurt tarafından düzenlenen atölyeye;muhasebecilerden öğretim görevlilerine, emekli ev hanımlarından sosyal sorumluluk alanında çalışan kişilere kadar birçok kesimden insan katıldı.

Atölyede, Waldrof bez bebeklerin yapımı ve dikimine dair çalışmalar yapıldı. Bebeklerin yapımında kullanılan malzemeler hakkında konuşan Banu Kurt, "Kemeraltı Çarşısı'nda çok kolay bir şekilde bulunabilecek kumaşlardır. Bebeklerin kumaşları farklı renklerden dikilecek ve iğne oyalı görünümü yansıtacak başlıklar yapılır. Bebeklerin vücut kalıpları hazır halde olan kumaşların içerisine doldurularak yapılır" diye konuştu.

Günümüzdeki güzellik algısına karşı bez bebekler

Waldrof bebeklerin önemi hakkında bilgi veren Kurt, "Bu bebekler, Almanya'daki eğitim sisteminin bir parçası olup, çocukların gelişim ve onlara yönelik güzellik algısını yıkmaları ve yaş ile ilgili yaşadıkları sendromları kolay atlatmalarına yardımcı oluyor" dedi.

Atölye ile ilgili bilgi veren Banu Kurt,"2008 yılında, çocukların her zaman güvenle sarılabileceği, seveceği ve sağlıklı iletişim kurabileceği bir oyun ve uyku arkadaşı yaratma hayaliyle hobi olarak başlayan bez bebek maceram, yıllar içinde bir tutkuya dönüştü. Evimdeki atölye haline getirilmiş bir odada başlayan bu macera; sağlığa zararı olmayan malzeme arayışları ve çocuk psikolojisine uygun bebek tasarım felsefeleri hakkındaki yurtiçi ve yurtdışında yaptığım araştırmalarla keyifli bir uğraş olmanın ötesine geçerek bir misyona dönüştü.Özel üretim, yüzde 100 organik pamuk kumaşlar, pamuk iplikler ve yıkanmış, taranmış, antibakteriyel ve yine yüzde 100 yün dolgu malzemeleriyle dünyaya gelen bebeklerim bir süre sonra o minik atölyeye sığmamaya başladı ve müstakil atölyemi oluşturdum. Bu atölye, anne-çocuk birlikte bez bebek yapma workshop'larının da fitilini ateşledi. Katılımcılardaki olumlu ve mutluluk verici etkilerini gördükçe bu çalışmayı daha çok kişiyle paylaşmayı arzuladım ve workshop'lara taşıdım" dedi.