Son Dakika Haberleri: Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı

59 dakika önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde el yapımı ürünler görücüye çıktı.

Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde el yapımı ürünler görücüye çıktı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak
Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Erdoğan'ın talimat vermesine rağmen Uzungöl'deki yapılar boşaltılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etnospor'da el işi ürünler görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]