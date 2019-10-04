Etnospor'daki AA çadırında sıkı mücadele

4. Etnospor Kültür Festivali'nde kurulan Anadolu Ajansı (AA) çadırındaki savaş muhabirliği parkurunda katılımcılar, eğlenceli vakit geçirirken zamana karşı büyük çaba harcadı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin global iletişim ortağı olan AA, kurduğu çadırda katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festivalde AA, sloganın vurgusuna uygun bir etkinlik hazırladı.

AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkur, Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadıra kuruldu.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çelik yelek ve kasklarını takan yarışmacılar, parkuru en kısa sürede bitirmek için mücadele etti. Oluşturulan parkurda önce yerde sürünüp platformun altından geçen yarışmacılar, daha sonra 3 metre yüksekliğindeki engeli geride bıraktı. Variller ve lastiklerden oluşan parkurda ilerleyen yarışmacılar, son olarak ikili engelin altından ve üstünden geçerek en kısa süreyi yapmaya çalıştı.

Parkur sırasında festivalde bulunan öğrenciler de tezahüratlarla yarışmacıları motive etmeye çalıştı.

Ümit Sönmez: "Çocukların ve gençlerin gazeteciliğe özenmesini sağlamaya çalışıyoruz"

AA Haber Akademisi Direktörü Ümit Sönmez, kurdukları parkurda çocuklar ve gençlere gazeteciliğin felsefesini aşılamaya ve onların mesleğe özenmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan Sönmez, "Gönül ister ki hiçbir gazeteci, savaş muhabirliği yapmak zorunda kalmasın. Ancak yaşadığımız gerçekler var. Bulunduğumuz coğrafyada ve dünyanın genelinde kriz ve savaş bölgeleri giderek artıyor. Etnospor Kültür Festivali'nde hem çocuklara ve gençlere gazetecilik felsefesini aşılamayı hem de onların gazetecilik mesleğine özenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da Etnospor'a uygun olduğu için savaş muhabirliği parkurunu kurduk. Böylelikle hem işin içine eğlenceyi katmış hem de Etnospor konseptine uymuş olduk." diye konuştu.

Sönmez, parkurdaki yarışmaların ardından verdikleri hediyelerle ilgili, "AA Haber Akademisi'nin AA Yayınları birimi de var. O yayınlardan çıkan çok güzel kitaplarımız var. O kitaplardan oluşan paketimiz var." ifadelerini kullandı.