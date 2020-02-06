Etnospor Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Etnospor Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika Ekonomi

Etnospor Deneyim Merkezi açıldı

6 saat önce

Geleneksel oyun ve sporlarımızı aynı çatı altında buluşturan, birbirinden farklı 12 oyun ve sporun yer aldığı Etnopsor Deneyim Merkezi, Etiler'deki yerinde açıldı.

Etnospor Deneyim Merkezi açıldı, System.String[]

Geleneksel oyun ve sporlarımızı aynı çatı altında buluşturan, birbirinden farklı 12 oyun ve sporun yer aldığı Etnopsor Deneyim Merkezi, Etiler'deki yerinde açıldı.


Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açan Etnospor Deneyim Merkezi'nde birbirinden eğlenceli ve eğitici istasyonlar yer alıyor.


Okçuluk,atlı okçuluk simülatörü, VR (sanal gerçeklik) okçuluk, mangala, karelok, mas güreşi, aba güreşi gibi birçok farklı istasyonun bulunduğu Deneyim Merkezi 500 metre kare alan üzerine kuruldu. Deneyim Merkezi, çocukların ve gençlerin yeni buluşma noktası olacak.


Türkiye'de bir ilk olarak geleneksel oyun, spor ve aktivite aynı çatı altında buluştu. Kapılarını açan Etnospor Deneyim Merkezi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan kadim oyun ve sporlarımız teknoloji ile harmanlanarak kurgulandı.


Çocuklar ve gençler, asırlara dayanan kültürümüzden kopmadan kurulan inovatif istasyonlarda hem eğlenecek hem de farklı deneyim yaşayacak.

Her bir oyun ve spor istasyonunda eğitimciler yer alacak katılımcılara hem tanıtım yapacak hem de eğitimler verecek.

Etnospor Deneyim Merkezi'nde gelenekten geleceğe ulaşan oyun ve sporlarımız yer alıyor. Aynı anda 100 kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Deneyim Merkezi'nde kadim sporlarımız teknoloji ile harmanlandı. 8 eğitmenin gözetiminde uygulanacak oyun ve sporlarda okçuluk, atlı okçuluk simülatörü ve VR okçuluk bölümleri yer alıyor.

Okçuluk istasyonunda gerçek bir atın hareketlerinden esinlenilerek yapılan at simülatörüne çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. VR okçuluk bölümünde üç boyutlu dünyaya giren okçular teknolojinin yardımıyla oklarını fırlattı. Etnospor Deneyim Merkezi'nde ata sporlarımız teknoloji ile yeniden harmanlandı. Geleneksel okçuluk istasyonun yanı sıra atlı okçuluk simülatörü ve VR okçuluk istasyonları meraklısını bekliyor. Gerçek bir atın hareketleri ile tasarlanan atlı okçuluk simülatörü, sıra dışı bir deneyim sunacak. VR okçuluk alanında gençler ve çocuklar teknoloji ile buluşan okçuluk atışlarını yapabilecek.

Bilal Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu! 1 Mart'tan itibaren resmen başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: F-35'ler ile ilgili ortak komisyon kurulması fikrinde netice alamadık Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etnospor Deneyim Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]