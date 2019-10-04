Son Dakika Haberleri: Etnospor Kültür Festivali'nde Nevşehir'e büyük ilgi
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Etnospor Kültür Festivali'nde Nevşehir'e büyük ilgi

1 saat önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde Nevşehir'in kültürel değerleri tanıtılıyor.

Etnospor Kültür Festivali'nde Nevşehir'e büyük ilgi, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali"nin dördüncüsü Atatürk Havalimanı'nda sürüyor.Festival kapsamında Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda, Nevşehir'e ait el sanatları ürünleri ve kıyafetler sergilenirken, ziyaretçilere bölgeye ait köftür, kuru üzüm ve kabak çekirdeği gibi yöresel yiyecekler ikram ediliyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı festivalde, Nevşehir Belediyesi çadırında çanak ustası Şaban Topuz tarafından yöresel el sanatları ürünlerinden çanak yapımı ziyaretçilere gösteriliyor. Ayrıca çadır etrafındaki balon figürleri ve balon similasyonu ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Festivalin ikinci gününde Kral FM'in de canlı yayında tanıttığı Nevşehir Belediyesi Çadırına gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul'da bulunan tüm vatandaşları festivale davet etti. Arı, "Festivalde kurulan çadırımıza tüm katılımcılar büyük ilgi gösteriyor. Burada hem bölgemizin tarihi ve turistik güzelliklerini ziyaretçilere gösterme imkânı buluyoruz hem de şehrimizin kültürel değerlerini tanıtıyoruz." dedi.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:59 Kaynak: Bültenler
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