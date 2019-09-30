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Etnospor Kültür Festivali'ne doğru

13 dakika önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde çocuk okçular hünerlerini gösterecek.

Etnospor Kültür Festivali'ne doğru, System.String[]

Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde çocuk okçular hünerlerini gösterecek.

Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu organizasyon, 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Festivalde okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerlerini sergileyecek. Festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek müsabakalarda da büyük rekabet yaşanacak.

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Festivali ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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