Dünya Etno spor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali sona erdi. 4 gün süren Festival boyunca gerçekleşen spor müsabakalarının kazananları, kapanış töreninde ödüllerini aldı. Törene Cumhurbaşkanı danışmanı Fuat Oktay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı."Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festival, 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer aldığı festivalde Arjantin 'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

"ÖZGÜN BİR ETKİNLİK"

Festivalin kapanış programında konuşan Fuat Oktay, "Biz, evet iddialıyız. Gelecek ile ilgili, bugünle ilgili iddialıyız. Ama bu iddiamız da yalnız olmadığımızın da bir göstergesi. Katar yanı başımızda, Azerbaycan'ı az önce gördünüz. Arjantin dünyanın diğer tarafından. Aynı şekilde çok daha farklı ülkelerden birlikteliğimiz var. İnşallah bu artarak da devam edecek. Ben şuna da inanıyorum aslında, Bu öyle özgün bir etkinlik ki, eğer biz bunu doğru değerlendirebilirsek, dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u, turizmin cazibe merkezi haline yine dönüştürebilecek bir etkinlik, festival olabilir" dedi.

"EKİM AYININ BAŞINDA BU ETKİNLİĞİ YAPIYOR OLACAĞIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Bugün gerçekten hem yeni bir mekanda, hem de 2 yıl için Ekim ayının başında bu etkinliği yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi burada inşa edilecek olan Millet bahçesinin içerisinde, geleneksel sporlarımızı yapabileceğimiz bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza, bütün ilgililere burası planlanırken, bu festivalin de burada yapılmış olması vesilesiyle böyle bir alanın korunmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kapanış töreni

-Ödül töreni görüntüleri

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Fuar Oktay'ın konuşması

-Genel ve detay

- İstanbul