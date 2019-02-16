Eto Başkanı Güler'den Zafer Türker İçin Başsağlığı Mesajı

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İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı