ETO Başkanı Güler, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'in iş dünyasının önünü görmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Tüccar ve sanayicinin gelişmeleri titizlikle takip ettiğine değinen Güler, "Katma değeri yüksek ürünlerin ülkemizde daha çok imal edilmesi düşüncesine ağırlık verilmesi yerinde bir karar olacaktır. İşsizlik, büyüme, enflasyon hedeflerinin de gerçekçi olarak belirlendiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, tüccar ve sanayicilerin vergilerin taksitlendirilmesi ve kredi ödemelerinin ertelenmesi konusunda da destek beklediğini sözlerine ekledi.