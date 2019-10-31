Son Dakika Haberleri: ETO üyelerine kişisel verilerin korunması semineri
Son Dakika Ekonomi ETO üyelerine kişisel verilerin korunması semineri

ETO üyelerine kişisel verilerin korunması semineri

7 saat önce

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından üyelerine yönelik kişisel verilerin korunması konusunda seminer verildi.

ETO üyelerine kişisel verilerin korunması semineri, System.String[]

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından üyelerine yönelik kişisel verilerin korunması konusunda seminer verildi.

Seminere ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, meclis üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Aydın Dede ve Filiz Erboğa tarafından verilen eğitimde "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulama Yöntemleri" hakkında genel bilgilendirme, veri sorumlusunun yükümlülükleri ve yaptırımları, Veri Koruma Yönetmeliğinin Türkiye'de faaliyet gösteren firmalara etkisi, kişisel verilerin korunmasının iş hukuku açısından değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasının iş ortakları ile ilişkiler kapsamında değerlendirilmesi ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) geçiş aşamaları gibi konular anlatıldı.

Salon, yaptığı açıklamada, "Oda olarak üyelerimizin ve ilçemizdeki esnafların gelişen teknolojinin kullanılması konusunda bilgilerini tazelemek ve güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu tür eğitimleri zaman zaman vereceğiz." dedi.

Edremit, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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