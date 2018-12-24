Son Dakika Haberleri: Etos Kültür Gezilerine Devam Ediyor

Etos Kültür Gezilerine Devam Ediyor

1 saat önce

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) kültür gezilerinin ikincisini dünyanın merkezi olarak adlandırılan Sivrihisar'a düzenledi.

Etos Kültür Gezilerine Devam Ediyor, System.String[]
Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) kültür gezilerinin ikincisini dünyanın merkezi olarak adlandırılan Sivrihisar'a düzenledi.

Üye ve yakınlarının katıldığı gezide rehber eşliğinde; Saat Kulesi, Metin Yurdanur Açık Hava Müzesi, Ulu Camii, Alemşah Kümbeti, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti ve Zaim Ağa Konağı gezildi. Dernek Başkanı Nihal Bağcı yaptığı açıklamada, "Yerel çevrenin tanınmasının öneminden yola çıkarak gezilerimize yakın çevremizden başladık. Amacımız üyelerimizle birlikte Eskişehir ve çevresini bilinmeyen yönleriyle de tanımak. Ayrıca bu gezileri yaparak hem genel kültürümüzü arttırmayı hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi hedefledik. Bu güzel gezide Sivrihisar'a ait yöresel yemekleri de tatma olanağı bulduk. Tadı damağımızda kalan kültür gezilerimizin ikincisini tamamlarken bundan sonraki gezinin planlarını yapmaya başladık" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Yaşam
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