Etos Kültür Gezilerine Devam Ediyor

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) kültür gezilerinin ikincisini dünyanın merkezi olarak adlandırılan Sivrihisar'a düzenledi.

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) kültür gezilerinin ikincisini dünyanın merkezi olarak adlandırılan Sivrihisar'a düzenledi.



Üye ve yakınlarının katıldığı gezide rehber eşliğinde; Saat Kulesi, Metin Yurdanur Açık Hava Müzesi, Ulu Camii, Alemşah Kümbeti, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti ve Zaim Ağa Konağı gezildi. Dernek Başkanı Nihal Bağcı yaptığı açıklamada, "Yerel çevrenin tanınmasının öneminden yola çıkarak gezilerimize yakın çevremizden başladık. Amacımız üyelerimizle birlikte Eskişehir ve çevresini bilinmeyen yönleriyle de tanımak. Ayrıca bu gezileri yaparak hem genel kültürümüzü arttırmayı hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi hedefledik. Bu güzel gezide Sivrihisar'a ait yöresel yemekleri de tatma olanağı bulduk. Tadı damağımızda kalan kültür gezilerimizin ikincisini tamamlarken bundan sonraki gezinin planlarını yapmaya başladık" dedi. - ESKİŞEHİR

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