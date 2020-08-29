Etrafa ateş açan şahsa Özel Harekat Polislerinden operasyon - Son Dakika

Etrafa ateş açan şahsa Özel Harekat Polislerinden operasyon

Başakşehir'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığındı.

Başakşehir'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığındı. Özel Harekat Polisleri apartmana girerken müzakereci polisin şahsı ikna çabaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görev yapan mahalle bekçileri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Bir yandan silahı kafasına dayayan bir yandan da bekçilerden kaçmaya çalışan şahıs çevredeki bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

APARTMANDAKİLER ELLERİNİ KALDIRARAK DIŞARI ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Müzakereci polisler de şüpheli şahsı ikna çabalarını sürdürürken Özel Harekat polisleri de apartmana operasyon düzenlemek için hazırlık yaptı. Müzakere çabaları sürerken Özel Hareket ekipleri apartmana giriş yaptı. Bina içinde saklanan şahsın teslim olması yönünde ekiplerin müzakeresi sürüyor.

HAVAYA ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüpheli şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlar ve bekçilerin şahsı kovalaması kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın havaya ateş açtığı ve ara ara silahı kafasına dayadığı görülüyor. Bekçilerin de şüpheli şahsı kovaladığı da görüntülere yansıyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Etrafa ateş açan şahsa Özel Harekat Polislerinden operasyon

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Etrafa ateş açan şahsa Özel Harekat Polislerinden operasyon - Son Dakika

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