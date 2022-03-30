ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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BURSA'da 'şehir magandaları' rastgele etrafa ateş açtı. Polis, cep telefonu görüntülerine yansıyan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açarken o anları da yanlarındaki kişiye kaydettirdi.

Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.