BURSA'da 'şehir magandaları' rastgele etrafa ateş açtı. Polis, cep telefonu görüntülerine yansıyan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açarken o anları da yanlarındaki kişiye kaydettirdi.
Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika