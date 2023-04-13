Etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kendini eve kilitledi! Operasyon alarmı veren PÖH, teyakkuza geçti

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Akşam saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Koca Ahmet Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mutafa Ş. sağa sola ateş ederek kendisini eve kilitledi. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs kendisini almak isteyen polislere de silahla karşılık verince olay yerine özel harekat timleri çağrıldı.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ ANCAK BAŞARILI OLAMADI

Olay yerine gelen tüm polisler çelik yelek giyerken evin bulunduğu alan ve çevresi de abluka altına alındı. Güvenlik sebebiyle kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede şahıs 3 saatin sonunda kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Polis ekiplerinin şahsı yakalamak için havadan da drone ile aradığı Mustafa Ş.'nin bölgedeki bir seranın içerisinde olduğu tespit edildi. Mustafa Ş., yakalanarak etkisiz hale getirilip polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.