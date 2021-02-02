Etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek - Son Dakika

Etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek

02.02.2021 14:19
Etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlara yapışık kaçak yapıların yıkımı için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandında kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan yapılar yıkılıyor.

"Ben-u Sen Vadisi" olarak adlandırılan bölgede, kaçak yapılardan arındırılmasının ardından Hevsel Bahçeleri'ne kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.

Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarının sürdüğü bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığında vatandaşların Diyarbakır Surları'nın ihya edilmesini talep ettiğini söyledi.

Vatandaşların taleplerinin kendileri için emir olduğunu ifade eden Karaloğlu, üçüncü etap kamulaştırma alanında 6 ay içinde, surların güzelliğini örten, onlara zarar veren 200 bağımsız yapıyı yıkacaklarını bildirdi.

Karaloğlu, söz konusu yapılarda oturan, şehrine, mirasına sahip çıkan vatandaşlarla tokalaşıp helalleştiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede şu ana kadar hiçbir vatandaşla sorun yaşamadık. Her hayırlı işin engeli de olur. Bu işleri yaparken şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, fitne, dedikodu ve iftira yapan, bozgunculuk çıkaran bir grup var maalesef. Onlar da iftira atmaya ve dedikodu yapmaya, yaptığımız her iş ve söylediğimiz her söze kötülük üretmeye devam etti. Ancak bizim moralimizi ve motivasyonumuzu bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Yeter artık.' diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Artık bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Kaybettiği zamanı geri alabilmesi için de koşması gerekir. Vatandaşlarla kurduğumuz gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz."

Karaloğlu, sadece kamulaştırma çalışması yapmadıklarını, surlarda restorasyonun devam ettiğini söyledi.

Keçi Burcu'nun restore edilmemiş kısmını ve Amida Höyük'ün etrafındaki duvarları yeniden ihya edecek ihaleleri yaptıklarını, yakın zamanda İçkale'de de restorasyon çalışmalarının başlayacağını anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Keçi Burcu'nun etrafını peyzaja ve vatandaşların kullanımına açacak yeni bir ihale yaptık. Orayı en yakın zamanda bitirip halkın kullanıma açacağız. Sizden gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Sadece surlarda değil, 17 ilçede de hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bizi takibe devam edin. Göreceksiniz ki hem surların dirilişi hem de Diyarbakır'ın uyanışı muhteşem olacak. Diyarbakır'a gelen her turist ve misafir, surları kesintiye uğramadan gezme şansına kavuşacak. Buradan yürümeye başlayan bir vatandaşımız Hevsel Bahçeleri'ne, oradan Millet Bahçemize yürüyerek veya bisikletiyle gidebilecek. Bununla tarih ile bereketi birleştirmiş olacağız."

Bölgede dördüncü etap çalışmalarla kamulaştırma işlemlerini tamamlayacaklarını bildiren Karaloğlu, daha sonra bölgede yeşil kuşağın oluşacağını kaydetti.

Vali Karaloğlu, bu yaz tamamlayacakları çalışmanın kentin insanlarına hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etrafı kaçak yapılardan arındırılacak Diyarbakır Surları kesintisiz gezilebilecek - Son Dakika


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