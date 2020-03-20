Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı - Son Dakika

Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı

6 saat önce

Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı "Nazlı" isimli koyunun altını etrafı kirletmesin diye çocuk bezi ile bağladı.

Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı, System.String[]

Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı "Nazlı" isimli koyunun altını etrafı kirletmesin diye çocuk bezi ile bağladı.


Dünyayı saran korona virüse karşı Türkiye'de çeşitli tedbir ve önlemler alındı. Osmaniye'de bir vatandaş ise çevreyi kirletmesin diye şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı koyunun altını çocuk bezi ile bağlayarak önlem aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor . Koyunum çevreyi kirletmesin diye altını bez ile bağladım" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:11 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi         
14:30
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 00:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]