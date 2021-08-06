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Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış - Son Dakika

Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış

06.08.2021 23:26

Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış Jandarma baskın yaptığı bahçede 175 kök dişi hint keneviri ele geçirdi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan jandarma tarafından yapılan baskında etrafı duvarla örülmüş ve üzeri...

Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış

Jandarma baskın yaptığı bahçede 175 kök dişi hint keneviri ele geçirdi

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hint keneviri bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine yapılan jandarma tarafından yapılan baskında etrafı duvarla örülmüş ve üzeri naylonla kapatılmış bahçede 175 kök dişi hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17. JASAT Timi, Korkuteli ilçesine bağlı Datköy mahallesindeki ev ve bahçesinde yasa dışı hint kenevir bitkisi yetiştirildiği duyumun alınması üzerine adrese baskın düzenledi. Jandarma etrafı duvarla örülmüş ve içerisi görünmeyecek şekilde üzeri naylonla kapatılmış alanda

175 kök dişi hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler tek tek sökülüp el konulurken şüpheli F Ç 'nin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheliden mahkeme kararıyla kan ve kıl örneği aldırılıp Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığında sevk edildi.

Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış
Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış

Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etrafını duvarla çevirdiği alanı kenevir bahçesi yapmış - Son Dakika


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