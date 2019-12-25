ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda, ayrıca 2020 yılı çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. - EDİRNE