ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika
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ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

6 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.


Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda, ayrıca 2020 yılı çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. - EDİRNE

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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