Etso, '5 Yıldızlı Oda' Sertifikasını 5. Kez Yeniledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, '5 Yıldızlı Oda' unvanı bulunan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), 5. kez yenilenen sertifikasını Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat'a verdi.



12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, TOBB'un oda ve borsa sistemini tüm dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek, "Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar" dedi.



Konuşmasında, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesinin çok önemli olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların da kendilerini dönüştürüp geliştirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor" diye konuştu.



Bakan Pekcan: "Artık ülkeler, şehirler markalaşıyor"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada, bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil toplumun görüş ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla Türkiye'nin güçlü yarınları için birlikte çalıştıklarını söyledi.



Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında olduklarını dile getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler markalaşıyor" ifadesini kullandı.



Kalite kavramının altını yalnızca marka değil, yalnızca ülke imajı değil, aynı zamanda standardizasyon ve akreditasyonun da doldurduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti: "Hizmet ticaretinin hızla geliştiği bir dönemde, belki de hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Bu nedenle TOBB'un bu girişimini son derece önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarımızın güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir."



POLAT: "Üyelerimize layık olduğu hizmeti vermeye çalışıyoruz"



Törende daha sonra odaların akredistasyon sertifikaları dağıtıldı. ETSO'nun '5 Yıldızlı Oda' sertifikasını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkan Yardımcısı Faik Yavuz'un elinden aldı. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca da törende hazır bulundu.



ETSO üyelerinin her zaman en iyi hizmete layık olduğunu ve bu sebeple kalite ve akreditasyon süreçlerini önemsediklerini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, bu amaç doğrultusunda daima üyesine en iyi hizmeti veren bir Oda olma hedefine odaklandıklarını söyledi. ETSO'nun Meclisi, Yönetim Kurulu ve personeliyle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Polat, "Her zaman daha iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Kanunlar çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize layık olduğu hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



2006 yılından bu yana TOBB'un akredite odaları arasında yer alan ETSO, son olarak 2016 yılı Şubat ayında 4'üncü kez akreditasyon belge yenileme sürecini başarıyla tamamlayarak belgesini almıştı. ETSO, TOBB Akreditasyon Sekreterliği ve Türk Loydu'nun birlikte gerçekleştirdiği son denetlemeyle birlikte akreditasyon belgesini 5. kez yenilemiş oldu. - ERZURUM

