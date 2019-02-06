Etso Abbm'den, Çocuklara Sinemayı Sevdiren Etkinlik

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi'nin, bölgesel etkinlikleri kapsamında, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği, 'Avrupa Çocuk Filmleri Günleri' çocuklara sinemayı sevdirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi'nin, bölgesel etkinlikleri kapsamında, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği, 'Avrupa Çocuk Filmleri Günleri' çocuklara sinemayı sevdirdi.



ETSO ABBM Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, Cine Tekno Sinema Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, daha önce sinemaya gitmemiş öğrencilerin sinema ile tanışmalarını sağlamak amacıyla söz konusu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Üç gün süren etkinlik kapsamında yaklaşık 350 öğrenciye ulaştıklarını kaydeden Elifnur Terzioğlu, etkinlik boyunca öğrencilere Avrupa Birliği yayınları ile promosyon atkı, bere, çanta ve patlamış mısır dağıtıldığını ifade etti.



'Avrupa Çocuk Filmleri Günleri' etkinliği kapsamında, Türk Yapımı 'Keloğlan' ve 'Evliya Çelebi' ile AB üyesi ülkelerin çocuk filmlerinden, 2008 yılı İspanyol yapımı 'Don Kişot', 2007 yılı Macar yapımı 'Kediler Şehri', 2008 yılı İsveç yapımı 'Cüceler Devlere Karşı; Gizli Oda', 2008 yılı Finlandiya Danimarka ortak yapımı 'Niko: Yıldızlara Yolculuk' ve '2008 yılı Alman yapımı 'Sevimli Dinazor Tatilde' adlı filmler öğrencilerin gösterimine sunuldu. - ERZURUM

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