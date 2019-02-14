Son Dakika Haberleri: Etso Abbm'den Girişimcilerin Ufkunu Açan Gezi

Etso Abbm'den Girişimcilerin Ufkunu Açan Gezi

1 saat önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) AB Hibe fonlarından alınan destekle Horasan'da faaliyete geçen bir otele, yeni girişimcilere örnek olması amacıyla bir inceleme gezisi düzenledi.

Etso Abbm'den Girişimcilerin Ufkunu Açan Gezi, System.String[]
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) AB Hibe fonlarından alınan destekle Horasan'da faaliyete geçen bir otele, yeni girişimcilere örnek olması amacıyla bir inceleme gezisi düzenledi.

Geziye, Erzurum'da, sektörde işletme kurmak isteyen girişimcilerin yanı sıra, ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsin Aydemir, TKDK yetkilileri ve basın mensupları katıldı. Gezi kapsamında lobide bir araya gelen katılımcılara, TKDK yetkilileri proje ve sağlanan destekle ilgili, işletmeciler de otel hakkında bilgiler verdi. İlçe merkezi girişinde bulunan otel için TKDK'dan 729 Bin TL destek alan girişimciler, 25 oda, 50 yatak kapasiteli otelde, 2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladıklarını ifade ettiler. Katılımcıların bilgilendirilmesinin ardından otelin konaklama bölümleri ile spor ve sosyal aktivite alanları gezdirildi.

ETSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu, AB Hibe fonlarından sağlanan desteklerle yeni işletme açan başarılı girişimcilerle, yeni girişimcileri bir araya getirdikleri inceleme gezilerinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, gezilerin, yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösterdiğini dile getirdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

Erzurum, Avrupa Birliği, Güncel
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