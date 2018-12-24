Etso Abbm ve Aü Kariyer Merkezi'nden Ortak Etkinlik

Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB
Bilgi Merkezi (ABBM) Koordinatörlüğü, Atatürk Üniversitesi
(AÜ) Kariyer Merkezi işbirliği ile "Speaking Cafe" etkinliği gerçekleştirdi.
Öğrencilerin, hem İngilizce pratiklerini geliştirmeleri, hem de Avrupa
'daki iş fırsatları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan etkinlik, AÜ Kariyer Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. AB- Türkiye
ilişkileri hakkında detaylı bilgilerin de verildiği etkinliğe, Türk öğrencilerin yanı sıra, Erzurum'da yükseköğrenim gören farklı milletlerden çok sayıda yabancı öğrenci de ilgi gösterdi.
Etkinlikte; AÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Erkayman, "Avrupa'da İş Fırsatları", İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ensar Ağırman da, "AB-Türkiye İlişkileri" konulu birer söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşilerde öğrencilerin, "Neden Avrupa Birliği
'ne girmeliyiz?", "Birliğe girmemiz bize ve onlara hangi konularda fayda sağlar?" ve "Avrupa'da iş başvuruları nasıl yapılıyor, kriterler neler?" gibi sorularına cevap verildi.
Öğretim üyelerinin tecrübelerine öğrencilere aktardığı etkinlikte, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elifnur Terzioğlu da, ETSO ABBM'nin yeni dönemde yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terzioğlu ayrıca, öğrencilerden ABBM tarafından yapılmasını istedikleri faaliyetlerle ilgili de görüşlerini ve taleplerini dinledi. - ERZURUM