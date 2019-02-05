Son Dakika Haberleri: Etso Başkanı Yücelik; "Bb Erzurumspor'un Hakkı Teslim Edilmelidir"

Etso Başkanı Yücelik; "Bb Erzurumspor'un Hakkı Teslim Edilmelidir"

2 saat önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmada, Erzurumspor'un attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki gösterdi.

Etso Başkanı Yücelik;
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor arasında geçtiğimiz Pazar günü oynanan karşılaşmada, Erzurumspor'un attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki gösterdi.

Mavi-Beyazlı takımın büyük emekler vererek ve büyük başarılara imza atarak, inancı ve azmiyle Süper Lig'e çıktığının altını çizen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, dondurucu soğuğa rağmen stadı dolduran binlerce taraftarın ve sahada mücadele eden futbolcuların göz göre göre hakkına girilmesine hiç kimsenin gönlünün razı olmayacağını söyledi.

Futbol yorumcularının büyük bir çoğunluğunun bile golün iptal edilmesi kararın yanlış olduğunu savunduğunu hatırlatan Başkan Yücelik, Erzurum yıllar sonra süper lige çıkmanın coşkusuyla rakipleriyle centilmence mücadele ediyor. Futbolda yenmekte yenilmekte var. Ama hakemlere yardımcı olması için uygulamaya konulan VAR sisteminin takımların mağduriyetine sebep olacak şekilde değerlendirilmesine anlam veremiyoruz. Hakemlerimizin kararlarında daha objektif olmasını bekliyoruz. Bugün bizim için verilen yanlış kararlar yarın başka takımlar için de verilebilir. Bizler artık vicdanları rahatsız edecek, coşkuyla statları dolduran binler futbolseverin hevesini kıracak kararlar verilmesini istemiyoruz. Binlerce insan dondurucu soğukta kısıtlı bütçesinden ayırdığı para ile maçlara gidiyor. Bu fedakarlıkların ve sahada verilen mücadelenin hakkı teslim edilmelidir." diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Erzurum, Erzurumspor Kulübü, Spor
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