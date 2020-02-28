ETSO Başkanı Yücelik; "Tarifsiz bir acı yaşıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETSO Başkanı Yücelik; 'Tarifsiz bir acı yaşıyoruz' - Son Dakika

ETSO Başkanı Yücelik; "Tarifsiz bir acı yaşıyoruz"

6 saat önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, İdlib'te Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından yayımladığı mesajda, millet olarak tarifsiz bir acı yaşadığımızı dile getirdi.

ETSO Başkanı Yücelik;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, İdlib'te Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından yayımladığı mesajda, millet olarak tarifsiz bir acı yaşadığımızı dile getirdi.


Başkan Yücelik yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Suriye'nin gayri meşru rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısı sonucunda 33 vatan evladımız daha şehadet şerbetini içti. İçimiz kan ağlıyor Bize bu acıyı yaşatan katil Esad ve onun işbirlikçileri, nihayetinde akıttıkları kanda boğulacak ve bu yaptıklarının hesabını verecektir. Tarihin her döneminde; mazlumun ve mağdurun yanında yer alan asil milletimiz, yine her zaman olduğu gibi kahraman ordusunun ardında sıra dağlar gibi durmaktadır. Ordumuzun ve milletimizin sabrını sınamaya kalkan her kim olursa olsun bunun bedelini ödemeye mahkum olacaktır. Bu konuda, devletimizin alacağı her türlü kararı millet olarak sonuna kadar destekleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz."


Mesajında, hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan Türkiye'nin bölgede her zaman sağduyulu bir tutum sergilediğini kaydeden Başkan Yücelik şunları söyledi; "Amacı sadece sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgeden gelebilecek tehditlere karşı önlem almak ve masum insanların daha fazla canının yanmaması için çaba göstermek olan ülkemize yapılan bu hain ve kalleşçe saldırıya gerekli cevabın verildiğini görmek, acıyla kavrulan yüreklerimizi bir nebze olsun ferahlatacaktır. Bir kez daha, şehadete erişen kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." - ERZURUM

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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