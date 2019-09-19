ETSO Başkanı Yücelik'ten Gaziler Günü Mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, gaziliğin vatanseverliğin, kahramanlığın ve fedakarlığın sembolü olduğunu söyledi.



Başkan Yücelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' rütbesinin verilişinin 98. yıl dönümünde yayımladığı mesajda; vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için kanları, canları pahasına görev yaparken gazilik mertebesine ulaşan kahramanların Türk Milletinin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.



Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cennet vatanımız bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler, 7'den 70'e bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkıp, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmalı, tüm gayretimizle ülkemizi geleceğe taşımak için el birliğiyle çaba göstermeliyiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verilişinin 98. yıldönümünü ve vatanseverliğin, kahramanlığın ve fedakarlığın sembolü olan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete göç eden gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." - ERZURUM