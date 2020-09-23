ETSO Başkanı Zıpkınkurt: "DİTAP tarım ve gıda sektörünün paydaşlarının kullanımına açıldı" - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açıldığını belirtti.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, DİTAP'ın sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılarak ulusal gıda arzını daha sürdürülebilir ve öngörülebilir kılınmasını hedeflediğini bildirdi.

DİTAP ile üretici ve alıcı arasında doğrudan satışın da gerçekleşebileceğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin, sanayi ve pazarın ihtiyaçlarına göre sözleşmeli üretim ile önceden planlanması, üreticilerin ve alıcıların hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracaktır. Üretici ve alıcılar piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı direnç kazanacaklardır. DİTAP sisteminin kullanımın yaygınlaşmasına paralel olarak artacak olan veriler, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlar için oldukça değerli bir bilgi havuzu oluşturacaktır. Buradan elde edilen veriler uzun vadede ulusal tarımsal üretimin planlanması başta olmak üzere birçok hususta öngörülebilirliği artıracaktır."

Zıpkınkurt, şu ifadeleri kullandı:

"İki faz kapsamında geliştirilme çalışmaları sürdürülen DİTAP'ta sistemin kurulmasını ve altyapısının oluşturulmasını hedefleyen birinci faz tamamlanmak üzere olup, yakın bir tarihte Tarım ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gerçekleştireceği bir lansman ile ikinci faza geçiş yapılacaktır. İkinci faz ile üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin, tarımsal danışmanların ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü üretim ve pazarlama faktörünün bir arada bulunduğu bir ekosisteme dönüşecek olan DİTAP, üretimden sofraya kadar tüm sürecin online olarak izlenmesini sağlayabilecek nitelikte olacaktır."

Zıpkınkurt, sisteme kaydolabilmek için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi, Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne kayıtlarının olmasının gerektiğini bildirdi.