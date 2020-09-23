ETSO Başkanı Zıpkınkurt: "DİTAP tarım ve gıda sektörünün paydaşlarının kullanımına açıldı" - Son Dakika

ETSO Başkanı Zıpkınkurt: "DİTAP tarım ve gıda sektörünün paydaşlarının kullanımına açıldı"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açıldığını belirtti.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt:

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının kullanımına açıldığını belirtti.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, DİTAP'ın sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılarak ulusal gıda arzını daha sürdürülebilir ve öngörülebilir kılınmasını hedeflediğini bildirdi.

DİTAP ile üretici ve alıcı arasında doğrudan satışın da gerçekleşebileceğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin, sanayi ve pazarın ihtiyaçlarına göre sözleşmeli üretim ile önceden planlanması, üreticilerin ve alıcıların hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracaktır. Üretici ve alıcılar piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı direnç kazanacaklardır. DİTAP sisteminin kullanımın yaygınlaşmasına paralel olarak artacak olan veriler, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlar için oldukça değerli bir bilgi havuzu oluşturacaktır. Buradan elde edilen veriler uzun vadede ulusal tarımsal üretimin planlanması başta olmak üzere birçok hususta öngörülebilirliği artıracaktır."

Zıpkınkurt, şu ifadeleri kullandı:

"İki faz kapsamında geliştirilme çalışmaları sürdürülen DİTAP'ta sistemin kurulmasını ve altyapısının oluşturulmasını hedefleyen birinci faz tamamlanmak üzere olup, yakın bir tarihte Tarım ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gerçekleştireceği bir lansman ile ikinci faza geçiş yapılacaktır. İkinci faz ile üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin, tarımsal danışmanların ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü üretim ve pazarlama faktörünün bir arada bulunduğu bir ekosisteme dönüşecek olan DİTAP, üretimden sofraya kadar tüm sürecin online olarak izlenmesini sağlayabilecek nitelikte olacaktır."

Zıpkınkurt, sisteme kaydolabilmek için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi, Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne kayıtlarının olmasının gerektiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu, Ticaret, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETSO Başkanı Zıpkınkurt: 'DİTAP tarım ve gıda sektörünün paydaşlarının kullanımına açıldı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Soylu ile AYM Başkanı arasındaki polemik büyüyor! Bakan'dan çok tartışılacak FETÖ göndermesi Soylu ile AYM Başkanı arasındaki polemik büyüyor! Bakan'dan çok tartışılacak FETÖ göndermesi         
22:59
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok         
22:09
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ETSO Başkanı Zıpkınkurt: "DİTAP tarım ve gıda sektörünün paydaşlarının kullanımına açıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei