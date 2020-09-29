ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" uyarısı - Son Dakika

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" uyarısı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"ne uyulması gerektiğini bildirdi.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"ne uyulması gerektiğini bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" 5. maddesinin 28 Haziran 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulmasının, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunlu olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Hükmüne ve diğer alt maddelerine göre, etiketlerde ve listelerde hangi hususların zorunlu olarak bulunması, etiket zorunluluğu olmayan mallar, etiketin konuluş biçimi ve yeri, tarife ve fiyat listesi, etiket tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı, mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimli satışlar ile toptan ve perakende satışların birlikte yapıldığı durumlarda, uyulması gereken kurallar kesin ve anlaşılır bir ifade ile yer almaktadır."

Ticarette sürekliliğin esas olduğunu aktaran Zıpkınkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekliliğin olabilmesi de mevzuat hükümlerine uymakla mümkündür. Bütün satıcıların tüketiciler karşısında yürürlükte bulunan mevzuata uymalarının bir lütuf değil bir zorunluluk olduğu bilinciyle hareket etmeleri ilimiz ticaretini canlandıracağı bilinmelidir. İlgili mevzuat kapsamında perakende satışa sunulan ürünlerin üzerine fiyat etiketi tarife ve listelerini uygun bir şekilde konulması ve güncel tarifelerini bulundurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde aykırılığın tespiti halinde idari para cezası uygulanacağı hususu üyelerimizin bilgilerine sunulur."

Yönetim Kurulu, Haziran, Ticaret, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ETSO Başkanı Zıpkınkurt'tan 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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