Etso'da İki Yeni Hizmet Ofisi Faaliyete Geçti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla, İhracat Destek Ofisi ve KOSGEB Temsilcilik Ofisi'ni iki ayrı hizmet birimi olarak faaliyete geçirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla, İhracat Destek Ofisi ve KOSGEB Temsilcilik Ofisi'ni iki ayrı hizmet birimi olarak faaliyete geçirdi.



İhracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle, 16 ildeki 25 oda ve borsada faaliyete geçen İhracat Destek Ofislerinden birisi de ETSO'da açıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda, ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılmasının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle İhracat Destek Ofisleri uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi. Yücelik, ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında çok önemli bir görev üstleneceğini belirterek, ETSO İhracat Destek Ofisi'nin, Erzurum ve bölgede ihracat yapan ve ileride yapmayı düşünen firmaların bu yöndeki çabalarına tam destek vereceğini vurguladı.



ETSO'da üyelerin KOSGEB'le olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla da, KOSGEB Temsilcilik Ofisi'nin hizmete açıldığını ifade eden Başkan Yücelik, "Bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek adına KOSGEB Temsilcilik Ofisi'ni hizmete açtık. Üyelerimiz artık bu ofisimize görevlendirilen personelimiz aracılığıyla hem KOSGEB'in destekleri hakkında bilgi alacak hem de KOSGEB'le ilgili işlemlerini burada yapabilecek" dedi.



İhracat Destek Ofisi'nde İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı'nın, KOSGEB Hizmet Ofisi'nde ise, Edanur İspirli'nin görevlendirildiğini belirten Başkan Yücelik, ETSO üyesi firmaların, (442) 233 33 89 numaralı telefon ya da info@erzurumtso.org.tr e-posta aracılığıyla da İhracat Destek Ofisi ve KOSGEB Hizmet Ofisi ile iletişime geçebileceğini dile getirdi. - ERZURUM

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