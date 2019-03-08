Etso'da Kadınlar Günü Etkinliği

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ortak bir etkinlik düzenledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ortak bir etkinlik düzenledi.



ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KGK üyelerinin yanı sıra, kendi işletmesini açmayı düşünen ev hanımları ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açış konuşmasını yapan TOBB ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Kadın Girişimciler Kurulu olarak sadece 8 Mart'ta değil, yıl içerisinde düzenleyecekleri farklı etkinliklerde bir araya geleceklerini ve iş dünyasının içinde olmayı, çalışmayı, üretmeyi ve istihdam sağlamayı düşünen kadınlara rehber olacaklarını ve tecrübelerini paylaşacaklarını söyledi.



Kadınların iş hayatında daha fazla etkin rol oynamasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Çalıkuşu, "Artık dünya ekonomik anlamda büyük bir yarışın içerisinde Bu yarışta yer almak için katma değeri yüksek ürünler üretmek ve pazarlamak şart... Ürettiğimizi de kolay pazarlayabilmek için inovasyona da aynı değeri vermeliyiz. Kadınlarımız iş hayatının içerisinde daha fazla yer alırsa sözünü ettiğimiz bütün bu şeyleri daha kolay yapacağımız kanaatindeyim. Her alanda kendini ispat etmiş Türk kadının gücü, ekonomimize de büyük güç katacaktır" diye konuştu.



Programda daha sonra, "Bir Kadın Bir Kariyer" isimli panelde, başarılı kadın girişimciler başarı hikayelerini anlattılar. ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPARD projeleriyle destek alarak, Erzurum'da kendi işletmelerini kuran kadın girişimciler başarı hikayelerini anlattılar ve tecrübelerini paylaştılar. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kanalıyla aldıkları IPARD destekleriyle kurdukları işletmeler hakkında bilgiler veren kadın girişimciler, panel sonunda kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdılar.



ETSO KGK VE ABBM'nin ortaklaşa düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınla Günü etkinliğinin öğleden sonraki bölümünde ise kadınlara Diksiyon ve Davranış Eğitmeni İsmet Topaloğlu tarafından, 'İş Hayatında İletişimin Önemi' konulu bir seminer verildi. Kadın girişimciler seminerde, iş hayatında iletişimi güçlü insanların elde ettiği başarılardan söz eden İsmet Topaloğlu'nu büyük bir ilgiyle takip ettiler. - ERZURUM

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