Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde yürütülen, 'ETSO İş Okulu' projesi kapsamında ilk eğitim programı düzenlendi.



ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Birimi'nin çalışmaları neticesinde hayata geçirilen 'ETSO İş Okulu', oda organları ve üyeleriyle daha sıkı işbirliği yapmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaret fırsatlarını, eğitim, fuar, tedarik, organizasyon vb. mesleki ve sektörel kapasitenin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. ETSO İş Okulu'nun gerçekleştirdiği ilk eğitiminin konusu; 'Kurumsallaşma ve Kurumsal İletişim' oldu. Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci-Yazar Dinçer Barutçugil tarafından verilen eğitime ETSO üyeleri katıldı. Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Vakur Alemdar, ETSO İş Okulu'nun ticaretin içinde olan herkese yeni ufuklar açacağına ve firmaların, işyeri sahiplerinin vizyonlarını geliştirmelerine destek olacağına inandığını dile getirdi.



Alemdar konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Oda idari yönetimi sizleri, grubunuzdan ve bir yıl sonra web portala dönüşecek bu işbirliği platformu vasıtasıyla tedarik, eleman ihtiyaçlarınızı, sektör sorunlarınızı, fuar, iş gezisi, eğitim taleplerinizi ayrı ayrı değerlendirecek ve çözüm sunmak amaçlı sizlerin hizmetine sunacaktır. ETSO Stratejik Planı kapsamında; İş Okulu vasıtasıyla eğitimlerimiz, etkinliklerimiz ücretsiz olacak, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliklerimiz, ayrıca yapılan protokoller ve akreditasyona sahip 5 yıldızlı Oda olma gereği sürekli gelişen bir vizyonla şehrinizle, bölgenizle daha sıkı işbirliği ile ticaret yapma imkanı bulacaksınız. Sizleri, önce şehrimizle sonra Doğu Anadolu Bölgesi ile ve tabi ki ulusal ve uluslararası firmalarla ticaret ve yatırım fırsatları adına bir arada tutmayı hedefliyoruz. Kurumsal kapasitenizi güçlendirecek bu işbirliği platformumuza verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz."



Alemdar'ın konuşmasının ardından, Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitimci-Yazar Dinçer Barutçugil tarafından katılımcılara, 'Kurumsallaşma ve Kurumsal İletişim' konulu seminer verdi. Seminerde, şirketlerin en önemli yönetsel sorunlarının başında kurumsallaşamama, yönetimde yetersizlik ve profesyonelleşememek, İletişim sorunu, ortaklar arasında geçimsizlik, yetki ve sorumluluk dengesinin olmayışı gibi konuların geldiğini ifade eden Barutçugil, "Her kurum yaşayan bir organizmadır. Kurum kültürü, bu organizmanın DNA'sı, onu ayakta tutan, taşıyan iskeletidir. Kurum kültürü; bir kurumun temel değer ve inançlarının bütünüdür. Bir organizasyonun yazılı olmayan kurallar bütünüdür" dedi.



Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Programa, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Vakur Alemdar'ın yanı sıra, Meclis Üyesi Cevdet Ağyürek, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ve firmaların temsilcileri katıldı. - ERZURUM