ETSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
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ETSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

13.10.2022 19:26
ETSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi tamamlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi tamamlandı.

ETSO Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulunun gözetiminde 16 sandığın kurulduğu seçimde 1526 kişi oy kullandı, oyların 17'si geçersiz sayıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 15 numaralı sandıkta oy kullandı.

Meslek komitelerini temsilen 102 komite üyesi ile 43 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

İl Seçim Kurulu yetkililerince, oy sayımı tamamlandıktan sonra sonucu belli olan meslek komitelerinde kazanan grupların tarafları sevinç gösterisinde bulundu.

İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçiminin yapıldığı ETSO'da 3 günlük itiraz sürecinin ardından 20 Ekim'de başkan, yönetim kurulu ve meclis başkanı belirlenecek.

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Kaynak: AA

Konferans, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ETSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
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