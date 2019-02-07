Etso'da, Romanya Ekonomi Günleri Etkinliği

Romanya
Türk İşadamları Derneği (TİAD) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK)/Türkiye-Romanya İş Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği, "Romanya Ekonomi Günleri" etkinliği Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
ETSO'daki etkinliğe, Romanya'nın Ankara
Büyükelçisi Gabriel opanda'nın yanı sıra, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik
, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın
, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güngör, Romanya'nın Ankara Ticaret Müsteşarı Corneliu Diaconita, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri ile ağırlıklı olarak taşımacılık, lojistik, gayrimenkul, enerji sistemleri inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren TİAD'a üye Türk işadamları ve Erzurumlu işadamları katıldı.
ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen programda ilk konuşmayı ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yaptı. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel opanda ile beraberindeki TİAD yönetimi ve Romanya'daki Türk işadamlarını ETSO'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yücelik, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, her iki ülke potansiyelinin de buna müsait olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Erzurum'daki yatırım alanları, iş fırsatları, şehrin potansiyeli ve ekonomisi hakkında da bilgiler veren Başkan Yücelik, gerek Romen firmalar, gerekse Romanya'da iş yapan Türk firmalarının Erzurum'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.
Programda daha sonra konuşan Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel opanda, Romanya'da halihazırda 14 Binin üzerinde Türk firmasının bulunduğunu belirterek, Romanya'daki Türk yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gelen yatırımlarla birlikte 6 milyar doları aştığı söyledi. 90'dan fazla Türk müteahhidin Romanya'da başarılı projelerle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Büyükelçi Şopanda, Romanya ekonomisiyle ilgili bilgi sundu. Romanya'da, ağır sanayi, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, elektrik elektronik, ağaç işleme, inşaat malzemeleri, tarım, perakendecilik, ulaştırma, turizm, tarım ve hayvancılık, finans, sağlık ve sağlık turizmi, inşaat, tekstil, çelik, çimento, lastik sanayileri ve medya sektörlerinin ön plana çıktığını vurgulayan Büyükelçi Şopanda, Erzurumlu şirketleri de Romanya'da yatırım yapmaya davet etti.
Programda, Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güngör ve Romanya'nın Ankara Ticaret Müsteşarı Corneliu Diaconita Romanya'daki iş fırsatları ve yatırım alanlarıyla ilgili birer sunum yaptı. Sunumunda Türk şirketler için Romanya'da yatırım yapmanın avantajlarını anlatan TİAD Başkanı Güngör, dernek olarak DEİK'le son derece yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarına değinerek, "Romanya'da kanunlara, kurullara uygun işler yaptığınızda, güvenlik ve huzur içerisinde faaliyetlerinize devam edersiniz. Bunun yanı sıra yaklaşık 500 yıllık tarihi bir geçmişimizden dolayı Romen halkı bizleri kendinden biri olarak görüyor. Bizler uzun yıllar önce geniş vizyonu olan küçük yatırımcılar olarak Romanya'ya gittik. Çok şükür şimdi yatırımlarımızla, üretimimizle her zaman saygı duyulan firmalar haline geldik. Derneğimiz Türkiye'de ilk defa Erzurum'a böyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Amacımız, artık dış pazarlara açılmak, özellikle Avrupa Birliği
ülkelerine yönelmek isteyen firmalara yeni ufuklar açmak, onlara rehberlik etmek ve daha büyük hedeflere ulaşmalarına katkıda bulunmaktır" diye konuştu.
Programda daha sonra Büyükelçi Şopanda ve TİAD Başkanı Güngör kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdı.
Toplantı sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Büyükelçisi opanda'ya ve TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güngör'e etkinliğin anısına kristal plaket ve Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltu
taşı tespih hediye etti. - ERZURUM